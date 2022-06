Gabriela de la Garza protagoniza ‘La vida en silencio’ que se estrena este 17 de junio

México.- Gabriela de La Garza da vida a Mariana en “La Vida en el Silencio” opera prima de Rodrigo Arnaz que se estrena este 17 de junio por Prime Video.

Para Gabriela este proyecto llegó en un momento oportuno y para compartir una historia sinigual.

Hace 9 años cuando Rodrigo Arnaz me contacto para enviarme el guión de su ópera prima. Lo leí, me conmoví e inmediatamente me di cuenta que era una historia que quería hacer por su valioso mensaje y corazón en la historia. Supe que hacer a Mariana, mi personaje, iba a requerir valentía y una profundización honesta en el significado de la maternidad, no solo de manera personal, sino social”, dijo.