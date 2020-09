Primero se sentía española: ahora Danna Paola sorprende con su acento ¡argentino!

México.- La actriz Danna Paola mexicana marcó tendencia en las redes sociales, pues un pequeño clip de escasos segundos muestra la facilidad con la que la también cantante imita el acento argentino al hablar.

Luego de que el canal Nickelodeon diera a conocer las ternas de nominados de sus premiaciones anuales Kid’s Choice Awards México 2020, ceremonia en la que la artista está considerada en las categorías Creator favorito, Live del año –por su pasado enlace vía streaming con el cantautor colombiano Sebastián Yatra-, y Artista mexicano, el nombre de la estrella de la serie Élite se hizo presente en las redes sociales.

Al saber esto, sus seguidores se mantuvieron durante horas apoyando a su artista en sus nominaciones.

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la también actriz se conectó con sus fans, con quienes participó en una dinámica de preguntas y respuestas.

Una persona de su público le pidió que hiciera el acento argentino y ella no lo dudó e imitó por sólo un segundo, pero bastó para que sus fanáticos enloquecieran en las redes sociales.

Danna hablá argentino, ¿querés que hable argentino? No, ya no me sale argentino, la verdad”, dice la cantante de ‘Mala fama’ en un clip que causó reacción de cibernautas.