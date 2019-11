Primero su mamá, ahora Frida Sofía se lanza contra su abuelo Enrique Guzmán

CDMX.- Frida Sofía no para de crear polémica entre su familia, aún no se reconcilia con su madre, la cantante Alejandra Guzmán, y ya se lanzó en contra de su abuelo Enrique Guzmán en un tema muy serio.

Luego de que a Enrique Guzmán le congelaron las cuentas bancarias por parte del SAT y ha buscado arreglar la situación, su nieta no lo tomó con seriedad y se mofó de la situación.

Durante su participación con el influencer Escorpión Dorado, Frida Sofía lo llamó "abuelogris".

Ay, ya le cerraron sus cuentas, por grosero usted. Por no quererme apoyar, pero no importa, abuelogris", dijo.

Y es que la intérprete de "Ándale" no perdona que su abuelo no apoye su carrera de cantante, en reiteradas ocasiones Enrique Guzmán ha dicho que debe ganarse ella sola su lugar, pero no será su mentor en un escenario.

Frida Sofía reveló que su madre la tiene aislada, entonces no se han reconciliado. También perdió contacto con su abuela Silvia Pinal.