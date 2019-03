Priyanka Chopra habla sobre su supuesto distanciamiento con Meghan Markle

Ciudad de México.- La amistad entre Meghan Markle y Priyanka Chopra inició cuando ambas buscaban una oportunidad en el mundo de la actuación. pero ahora, han rugido rumores sobre un supuesto distanciamiento entre la Duquesa de Sussex y la actriz.

Comenzó su amistad en el 2016.

De acuerdo con información al portal de noticias Hola, estos rumores inciaron desde que se notó la ausencia de la Duquesa en las bodas de Priyanka con el cantante Nick Jonas y el que Priyanka no asistiera al baby shower de Meghan en Nueva York, por lo que Chopra fue cuestionada al respecto en el show Watch What Happens Live de Andy Cohen.

Son ciertos los rumores de que te enojó que Meghan Markle faltara a tu boca don Nick Jonas? Dijeron que no fuiste al baby shower porque estabas fúrica.", le cuestionó a Priyanka.

Priyanka habló sobre su amistad en el programa de Andy Cohen.

Al escuchar la pregunta, Priyanka comenzó a reírse e inmediatamente respondió:

Oh por Dios, no, no es cierto."

Priyanka no dio más explicaciones al respecto siguiendo con la regla no escrita de las amigas de Meghan que evitan hablar sobre cualquier cosa relacionada con la Duquesa.

Meghan Markle no asistió a la boda de Priyanka y Nick.

Cuando fue el baby shower de Meghan Markle, la ausencia de Priyanka Chopra dio mucho de que hablar, pero en momento, alguien explicó que no había podido asistir debido a compromisos de trabajo que había aceptado con anticipación en Los Ángeles, a lo que la actriz hasta el momento no ha hablado sobre eso.

¿Cómo empezó su amistad?

Priyanka y Meghan se conocieron en una fiesta de una revista en el 2016 y desde ese año, se hicieron amigas inseparables.

Se conocieron en la fiesta de una revista.

Creo que las amistades dependen de las personas individualmente y de cómo es tu relación de amistad personal. Puedes tener amigos del trabajo, esos son diferentes. Pero cuando tienes una amistad verdadera, como la nuestra, no importa cómo te vea la gente o a dónde vaya tu mundo, simplemente sigues siendo amigo. Y pienso que así es como somos nosotros.", contó Priyanka a People sobre su amistad con la Duquesa.

Ambas coincidieron en buscar una oportunidad en la actuación, pudiendo cumplir uno de sus sueños.

En el bautizo de Meghan no se vio la presencia de Priyanka.