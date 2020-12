Producción de ‘Hoy’ ahora despide a guapa conductora ¿será Andrea o Galilea?

México.- En vísperas de Navidad y fin de año se siguen dando los despidos al interior del programa ‘Hoy’, de Televisa, primero fue Pedro Prieto, y ahora anuncian la salida de una guapa integrante.

Como siempre, la primicia la dio el conductor y periodista Álex Kaffie, quien compartió en Instagram que la guapa integrante, quien tenía cinco años en la emisión, fue avisada por la misma productora, Andrea Rodríguez Doria, que sus servicios ya no serían requeridos para 2021.

Y sí, el polémico Kaffie se refiere a la guapa Liz Torres, quien presentaba cápsulas urbanas a través de la sección ‘A que no sabías’.

¿A quién me refiero? A Liz Torres, encargada de la sección ‘A que no sabías’. Ayer en la tarde Andrea Doria, productora de ‘Hoy’, la citó en su oficina para decirle ‘a que no sabías que ya no vas a seguir en el programa’”.