Producción del programa Hoy le toca Las Golondrinas a Tania Rincón

Ciudad de México.- Tania Rincón es uno de los varios conductores que cambió a Venga la alegría para irse a la competencia, el programa Hoy, pero al igual que sus predecesores, esta acción levantó ámpula entre la audiencia quien se dice no fue vista con buenos ojos.

No obstante lo anterior, también se rumora que la llegada de Tania Rincón a Hoy no fue bien recibida ni por sus compañeros, ya que supuestamente la ex conductora de Tv Azteca no tiene buena relación con sus compañeros del matutino.

Se rumora que Tania no fue bien recibida por sus compañeras en la producción. Foto: Especial.

Pero toda esta ola de rumores, que han ido cobrando fuerza con el paso del tiempo, han sido desmentidos por la propia Tania quien asegura lleva una buena relación con todos sus compañeros de foro, aunque algunas veces parezca que hay grandes rivalidades con sus compañeras, sobre todo en la hora de las dinámicas con Andrea Escalona, con quien ha tenido un par de altercados.

Y fue justamente fue hoy martes 25 de enero cuando la permanencia de Rincón en el matutino de Televisa se vio amenazada, por lo que ella pidió que esto no fuera una “señal”.

Todo sucedió durante una dinámica en la que debían responder a tres preguntas para poder ganar un punto para su equipo, fue entonces que Paul Stanley cuestionó a Tania sobre cuál es la canción que tocan cada que “despiden a alguien”.

Tania Rincón continúa como parte del equipo de conducción de Hoy. Foto: Especial.

Entonces que la ex conductora del Ajusco, a modo de broma, hizo como que la voz se le entre cortó cuando comenzaron a tocarle “Las Golondrinas” y dijo: “Pero, casi acabo de llegar”, esto haciendo referencia a que lleva poco tiempo que se unió como conducta al elenco del programa Hoy.

Pero todo fue parte de una de las dinámicas de la emisión de este martes, por lo que Tania Rincón seguirá como parte del equipo de conducción del programa.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos