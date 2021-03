¿'Chenchi' tiene una pata afuera del programa 'Hoy'?

México.- 'Chenchi' la botarga de perrita podría tener sus días contados dentro del matutino 'Hoy', pues según Alex Kaffie la productora del programa de Televisa, Andrea Rodríguez Doria, pronto lo sacaría de la emisión.

Así lo aseguró el periodista de espectáculos Alex Kaffie a través de su columna 'Sin lisonja'.

Se rumora ¡y fuerte! que Andrea Doria no tarda en echar del matutino que produce a Chenchi, la perra (botarga) que participa en la sección de espectáculos", se lee en la columna de Kaffie.

Al parecer el motivo es que el personaje 'no pega'. "Sí, cumpliendo su promesa de correr de 'Hoy' a quienes no den rating, la productora ya tiene en la mira a la can cuya voz y movimientos son responsabilidad del comediante Manu Nna", agregó Alex Kaffie en su columna.

'Chenchi' participa en la sección de espectáculos del programa 'Hoy'. Foto: Instagram

Sin embargo, hasta el momento ni Manu Nna ni Andrea Rodríguez han comentado algo al respecto, además de que apenas ayer los conductores de 'Hoy' celebraron a 'Chenchi' por ser el Día del Cachorro.

El comediante Manu Nna es el responsable de manejar a 'Chenchi'. Foto: Instagram

"Hoy celebramos el #DíaDelCachorro con nuestra @chenchi_hoy ¡Recuerda siempre amar y respetar a los animalitos!", se lee en un mensaje en la cuenta de Instagram del programa en la que aparece la perrita de peluche junto a Paul Stanley.

No sería el primer despedido

A principios de año, para ofrecer un 'Hoy' renovado, Andrea, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, quien se quedó en su lugar, despidió a Pedro Prieto y a Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Además, la semana pasada corrió del programa a otra integrante, se trata de la atleta Macky González, quien fue despedida de la emisión matutina de Televisa por no informar que acudiría como invitada a un programa de la competencia.