AM.- La prometida de Octavio Ocaña ‘Benito’ de Vecinos, Nerea Godínez, compartió con los seguidores del actor un video con los momentos más bonitos de su relación.

La chica agradeció al actor por su relación, al compartir momentos de arrumacos, caricias, abrazos y convivencia, que partieron el corazón de muchos.

En redes sociales, a modo de catarsis, Nerea compartió el sentir de todos los que los conocieron como pareja.

Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su “papá tavo” ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo qué pasó, el simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”, dijo.