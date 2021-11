México. Hace unos días la prometida de Octavio Ocaña, Nerea Godínez fue acusada en redes sociales por cuentas anónimas de ser la culpable de la muerte del actor, pues aseguran que ella fue quien lo relacionó con “malas amistades”.

A través de su Instagram, Nerea Godínez expresó su enojo por ser señalada de “traidora y mentirosa”, pues no dejan de culparla de la lamentable muerte del actor que interpretó a Benito Rivers en la serie “Vecinos”.

Luego del fatal accidente donde Octavio Ocaña perdió la vida el pasado 29 de octubre en la carretera de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, han surgido teorías y falsos testimonios sobre este lamentable suceso.

En ese sentido, en redes acusan a Nerea Godínez de ser una mujer “inestable e insensible con amistades peligrosas”.

La cuenta de Instagram @elgatovidente, se encargó de “documentar” imágenes relacionadas al caso de Octavio Ocaña, señalando que su prometida Nerea tenía vínculos con el crimen organizado que habrían involucrado al fallecido actor.

Esta teoría asegura que Octavio tuvo una reunión con esta célula delictiva y una discusión provocaría que alguien traicionara y matara al actor.

Tras esta publicación de @elgatovidente y de que varios usuarios creyeran su teoría, Nerea Godínez subió un video en Instagram en el que dijo estar cansada de que la culpen por la muerte de Octavio Ocaña.

Además la joven de 22 años aseguró que se alejará de las redes sociales debido a que estos rumores llegaron a su límite.

Este tema del ‘gato vidente’ ya llegó a mi límite. (...) Dejen de creer toda esa porquería, yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades.”

Sí me molesta y no me puedo quedar callada (...) dejen de atacarme porque yo no he hecho nada”, expresó.