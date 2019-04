Protagonista de Game of Thrones pensó en quitarse la vida por duras críticas

Estados Unidos.- Pese a encarnar a uno de los personajes favoritos de la éxitosa serie Game of Thrones, Sophie Turner confesó que en algún punto de su carrera pensó en quitarse la vida debido a las duras críticas que recibía.

En entrevista para Vanity Fair, la actriz se saltó a la fama por su papel de Sansa Stark dijo que en redes sociales recibía comentarios de todo tipo pero algunos de ellos eran muy crueles sobre su cuerpo.

Turner dijo que había usuarios que la llamaban gorda, le decían que tenía granos y que no actuaba bien; esto provocó que cayera en una profunda depresión, la cual la llevó a tener pensamientos suicidas.

Empecé a creérmelo. Me decía a mí misma, 'sí, tengo granos, estoy gorda, soy una mala actriz'; me lo creía. Le decía (al equipo de vestuario)que me apretaran el corsé”, compartió.