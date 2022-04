México.- El golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar parece que le seguirá costando caro, pese a que ya ofreció una disculpa y renunció a La Academia, sus proyectos como actor están detenidos.

De acuerdo con el sitio especializado The Hollywood Reporter, al menos un par de películas protagonizadas por Will Smith, que se suponía que estaban en proceso para Netflix y Sony, están en pausa.

Will Smith y Martin Lawrence han protagonizado la saga de Bad Boys desde 1995, y la cuarta parte está detenida. Foto: Instagram

La cinta "Fast and Loose", de Netflix, que protagonizaría Will Smith, ha sido silenciosamente movida de su programación sin que se diera alguna explicación.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En "Fast and Loose", Will interpretará al jefe de una organización criminal que tiene pérdida de memoria y debe volver a unir las piezas de su imperio. El director David Leitch se incorporó originalmente, pero se retiró una semana antes de que se realizara la ceremonia de los Premios Oscar y Netflix estaba enfrentando contratiempos para encontrar un reemplazo... hasta que Will golpeó a Chris Rock.

The Hollywood Reporter informó que otros proyectos del ganador del Oscar como Mejor Actor el pasado domingo 27 de marzo, también pueden 'congelarse'.

En la pasada gala de los Premios Oscar, Will Smith golpeó en el rostro a Chris Rock. Fotos: Twitter

Suspenden producción de 'Bad Boys 4’

Además la producción de Sony "Bad Boys 4", fue suspendida de manera indefinida, pese a que el esposo de Jada Pinkett Smith habría recibido ya al menos 40 páginas del guion de la exitosa secuela de 1995, que Will protagonizó con Martin Lawrence.

Por si fuera poco, otras cintas vinculadas a Sony, en las que Will participaría como productor o actor, podrían tener el mismo destino, entre ellas se encuentran las secuelas de “Hancock” y “Karate Kid”.

La película "Emancipación", de Apple, está programada para lanzarse este año, pero hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial de estreno.

En esta película el conocido como 'Príncipe del Rap' interpreta a un esclavo fugitivo de una plantación de Luisiana.