Ciudad de México.- La demanda de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán y su mamá Alejandra Guzmán, no será desestimada por problemas psicológicos de la denunciante, pues las pruebas psicológicas que le realizaron, demuestra que no sufre ningún trastorno mental.

Los abogados de Frida Sofía, Xavier Olea y Diana Valderrama, confirmaron que hace unos días fue presentada ante las autoridades la denuncia en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, y como ya se comprobó que la joven de 29 años no sufre ningún tipo de trastorno, la demanda no puede ser descalificada.

La denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de violencia familiar, corrupción de menores y abuso sexual, fue levantada el pasado 11 de junio.

Ese mismo día, Xavier Olea habló para el programa “De Primera Mano” sobre la salud mental de su cliente.

No, evidentemente no está loca. No lo tiene (el trastorno límite de la personalidad o borderline) y concluye ese dictamen que está afectada psicológica y emocionalmente por los delitos que se cometieron en su contra cuando ella era niña y adolescente”, aseveró el representante legal.