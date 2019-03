Publicidad de televisa crea controversia en redes sociales por promiscua

CDMX.- Este 25 de marzo la cadena Televisa estrenará una nueva telenovela titulada "Doña Flor y sus dos maridos", pero su póster promocional bastó para generar controversia en redes sociales.

Protagonizada por Ana Serradilla, Sergio Mur y el argentino Joaquín Ferreira, la telenovela contará la historia de una mujer que convive con su nuevo amor y con la aparición de su ex marido muerto.

De acuerdo al portal de noticias Infobae, para promoverla, la empresa decidió mostrar en las calles de Ciudad de México una foto donde aparece Ferreira desnudo, tocando el trasero de Serradilla mientras lo tapa con un sombrero y toma de la mano al otro hombre.

La conferencista, influencer de valores y maestra en Educación para la paz, Trixia Valle, fue la primera en levantar la voz y provocar la discusión sobre el mensaje de la imagen.

Estoy traumada, consternada, enojada, molesta, decepcionada de Televisa. La consideraba como una empresa con valores, con responsabilidad social, y hoy me encuentro en el Periférico un espectacular con un hombre desnudo con una mujer agarrando un sombrero para taparle las pompas y el hombre agarrándole la pompa a la mujer, dijo en un video para sus redes sociales.

No se vale que Televisa corrompa a nuestros niños con estas imágenes, estas ideas, esta sencillez de mostrar que todo se vale, ser promiscuos, mostrar a un hombre desnudo en plena calle, una mujer tapándole las pompas, agarrándole la mano a otro. Dando claras muestras de que la infidelidad es algo correcto y normal.

Es momento que nos unamos como mamás o papás yu digamos que no se vale que corrompan a nuestros niños. No es correcto. Televisa, estás faltando al respeto a los papás de México, no se vale tu espectacular. Levantemos la voz para que quiten esa imagen, que dejemos de dar esta imagen de que la infidelidad, la promiscuidad, y la ligereza sexual son valores de los mexicanos, dijo Valle.