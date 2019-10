¿Qué Selena Gomez y ex One Direction iniciaron un romance?

Estados Unidos.- La actriz y cantante Selena Gomez fue captada en el momento exacto que entraba a la casa de Niall Horan, ex integrante de One Direction, lo que levantó sospechas de un posible romance entre ellos.

9 de octubre: Selena Gomez llegando a la casa de Niall Horan en Los Ángeles, California. pic.twitter.com/3UruxqIWvp — Selena Gomez Paraguay (@selenagomezpy_) October 10, 2019

Los más inquietos son sus fans, quienes se preguntan si la exestrella Disney se está dando una oportunidad en el amor o si se trata de una colaboración musical con el británico.

La cantante de 27 años fue vista el sábado pasado cargando bolsas con alimentos entrando a la propiedad de Niall Horan, en Los Ángeles, California.

El rumor de un posible romance entre los cantantes se dio luego de que Selena y Niall acudieron a una cena con un grupo de amigos y el momento quedó grabado en una fotografía en la que el ex One Direction rodea de la cintura a la intérprete de “Back to you”.

La cantante fue captada llegando con comida a la casa de Los Ángeles de Niall Horan. Foto: Especial.

Pero lo que sí es cierto es que la ex chica Disney mantiene una amistad desde años atrás con el músico, pero sus fans no pierden la esperanza de que la relación trascienda al plano romántico.