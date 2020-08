¡Que bajo ha caído! Periodista le ruega a ex de Frida Sofía por una entrevista

México.- El polémico comunicador Alex Kaffie le mandó decir a la famosa periodista que ya no se rebaje más y deje de rogarle a Christian Estrada, ex de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía por una entrevista, pues ‘lo que tiene de guapo lo tiene de vividor’.

El polémico ex conductor del matutino ‘Hoy’ de Televisa señaló que la periodista Mara Patricia Castañeda tenía por costumbre entrevistar a personas de trayectoria, sin embargo, con tal de conseguir vistas ha caído muy bajo.

El sarcástico comunicador comentó en su columna ‘Sin lisonja’ que Mara Patricia Castañeda no debe subirse al tren del chisme de moda, que más bien ella debe concentrarse en entrevistar a celebridades de la talla de don Vicente Fernández.

¡Qué oso! Pasar de entrevistar a don Vicente Fernández a entrevistar un tipo sin carrera ninguna y al que sus ex Frida Sofía y Allison Dillon señalan de vividor. No caigas tan hondo, Mara Patricia. No te subas al tren del mame (chisme de moda) con tal de monetizar. Tú no, por favor, ¡tú no!”, le pide Alex Kaffie a la reconocida comunicadora.