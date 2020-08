‘Que cuide su hocico antes de hablar’: Érika Buenfil defiende a su hijo de Pepillo Origel

México.- Érika Buenfil, actriz y reina del ‘Tik Tok’, sabe lo que es aguantar las críticas cuando se es figura pública y por lo tanto se aguanta. Pero se olvidó de esto cuando Pepillo Origel y Martha Figueroa se metieron con lo más preciado para ella, su hijo, a quien se refirieron como ‘el Zedillito’.

La rubia actriz aclaró que no piensa perdonar a Juan José Origel y Martha Figueroa por mencionar a su hijo en medio de una crítica que le estaban haciendo a ella por los Tik Tok que comparte.

En entrevista con ‘Fernanda Talks Home’ Buenfil lamentó que Pepillo y Martha se refieran a su hijo como ‘el Zedillito’, haciendo referencia al padre biológico de Nicolás: Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente. Tú puedes decirme qué ridícula, o qué bien del Tik Tok, pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil, punto”.

Visiblemente molesta, la actriz de 56 años expresó que bastante trabajo le ha costado sacar sola adelante a su hijo Nicolás, por lo que no está dispuesta a pasar por alto este tipo de comentarios.

Eso fue lo que a mi me dolió porque a mi me ha costado un chingo sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, punto, no tengo nada que perdonar”, dijo la protagonista de ‘Marisol’.

La actriz, quien protagonizó decenas de telenovelas para Televisa le aconsejó al leonés que reflexione y que piense bien las cosas antes de hablar de alguien, pues puede hacer mucho daño.

Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chingona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo ni cómo”.

Incluso Érika Buenfil aclaró que no tiene ni tendrá problema con las críticas de las que es blanco por sus videos de Tik Tok, pero recalcó que otra cosa ya es meterse con su hijo, que fue quien la animó a integrarse a Tik Tok.

Y si yo hice Tik Tok e hice el ridículo fue mi pedo, no de ellos y no los ofendí a ellos, nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que (Pepillo) era mi amigo, y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, pero no”, dijo Buenfil.

Pepillo Origel, harto de Tik Toks de Érika Buenfil

Hace unas semanas, Juan José Origel comentó en su programa ‘Con Permiso’, de Unicable, que los Tik Toks de Érika Buenfil ya lo tenían ‘harto’, que ya había sido ‘mucha payasada’.

En ese momento, la actriz respondió que las críticas la tienen sin cuidado, ya que sus 8 millones de seguidores la respaldan. Pero ahora que se metieron con su hijo, reaccionó para defenderlo.