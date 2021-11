México.- “¡Qué duro es el amor!” ya se colocó como favorita en Netflix con su reciente estreno, abriendo paso a la temporada de películas de Navidad.

La historia que en inglés se titula “Love Hard”, es protagonizada por la actriz Nina Dobrev y los actores Darren Barnet y Jimmy O. Yang, quienes divierten complicando el amor.

El director de “¡Qué duro es el amor!”, Hernán Jiménez García, está siendo mencionado en las redes sociales porque su película de Navidad ha conmovido y divertido a quienes ya la vieron.

“¡Qué duro es el amor!” está disponible en Netflix desde este 5 de noviembre./ FOTO: Google

Lee también: Ana de la Reguera parodia a Thalía y se hace viral

¿De qué trata ¡Qué duro es el amor!?

“¡Qué duro es el amor!” trata sobre una chica de Los Ángeles que ha tenido mala suerte en el amor, pero un día, cree que su vida cambiará luego de que conoce a un chico a través de una aplicación de citas y decide ir a buscarlo a la ciudad donde él vive en Navidad, sólo para descubrir que la ha engañó y se hizo pasar por otro.

Sin embargo, el chico de la foto del que se enamoró, vive en la misma ciudad que el chico que le mintió, quien la ayudará a conquistarlo con la condición de que ella finja ser su novia durante las vacaciones.

“¡Qué duro es el amor!” es una película de comedia romántica de Estados Unidos./ FOTO: Google

Lee también: Prohíben Eternals y Angelina Jolie los llama 'ignorantes'

¿Quiénes son los protagonistas?

Nina Dobrev es conocida por haber interpretado al personaje de Elena Gilbert/Katherine Pierce en la serie de “The Vampire Diaries” y a Mia Jones en la serie “Degrassi: The Next Generation”.

En 2012 tuvo un papel en la película “Las Ventajas de Ser Invisible”, junto a Emma Watson, Paul Rudd, Ezra Miller y Logan Lerman.

Nina Dobrev en una escena de la película “¡Qué duro es el amor!”./ FOTO: Google

Darren Barnet alcanzó popularidad por la serie “Yo Nunca” que está disponible en Netflix con dos temporadas, y en las que el actor da vida a Paxton, el chico deportista más guapo de toda la escuela, que una joven india busca conquistar a toda costa. Además aparece en la aclamada serie de drama "This is Us", que en varias ocasiones ha estado nominada a los premios Emmy.

Jimmy O. Yang interpretó al personaje de Jian-Yang en la serie de comedia “Silicon Valley”, pero también tuvo apariciones en las series “Criminal Minds”, “2 Broke Girls”, hasta que en 2016, actuó en la película de drama “Día del atentado”. Su experiencia en la comedia también lo llevó a tener su propio programa “Good Deal” en Amazon Prime Video.

Darren Barnet y Jimmy O. Yang en una escena de “¡Qué duro es el amor!”./ FOTO: Google

Lee también: ¡Tragedia! Travis Scott cantaba en Festival de Astroworld cuando mueren 8

‘Es una joyita’

Quienes ya vieron “¡Qué duro es el amor!” han dejado sus impresiones en las redes sociales, la mayoría coincide en que es una buena película de comedia previa a las celebraciones de Navidad.

Si les gustan las películas romanticursis como a mí, véanse: Qué duro es el amor! En Netflix”. “Les recomiendo una película de esas romanticonas típica Americana pero que sube el ánimo. Se llama ¡Que duro es el amor!”. “Me acabé de ver "Que duro es el amor" y vaya me encantó”, son algunas opiniones en Twitter.

Que duro es el amor!! 100% recomendada”. “La película llamada: “¡Qué duro es el amor!” Dirigida por Hernán Jiménez, es una joyitaaaa”. “Yo quería ver una comedia y me puse a ver ¡Que duro es el Amor! Y lloré”. “Se estrenó en Netflix #LoveHard o ¡Qué duro es el amor! (en español) y no nos ha podido gustar más”. “Que duro es el amor, es una de mis nuevas películas favoritas de navidad”, afirmaron otros usuarios.

Ahora ve el tráiler de “¡Qué duro es el amor!”:

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos