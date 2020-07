‘Que feos gustos’: Galilea Montijo se burla del noviazgo de Andrea Escalona con Bisogno

México.- En plena emisión del programa 'Hoy', de Televisa, Galilea Montijo se burló y criticó a la guapa Andrea Escalona por haber sostenido un noviazgo con alguien de quien se dice es gay, el conductor de ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno.

Los conductores del matutino de Televisa participaban en el juego ‘Yo nunca, nunca’, en el que comenzaron a hacer confesiones de la frase que les tocaba responder.

Pero cuando tocó que los conductores tenían que responder a la frase: ‘Yo nunca nunca he hecho el amor con alguien que se dice que es gay’, Andrea Escalona inmediatamente sonrió, con lo que aceptó que ella sí, al tiempo que se rayó el rostro en señal de que ella sí.

La primera que la señaló por esta frase fue su compañera, la periodista de espectáculos Martha Figueroa.

Ya me acordé, ya me acordé, mana que feos gustos eh, por cierto”, le dijo Galilea Montijo sobre su noviazgo con Daniel Bisogno.

Y es que la guapa conductora y cantante Andrea Escalona mantuvo un noviazgo con el polémico Daniel Bisogno cuando ella trabajaba en TV Azteca.

Te puede interesar: VIDEO. Captan a Daniel Bisogno besándose con otro hombre en bar

Mi segundo novio lo amé con todo mi corazón, lo quiero mucho a la fecha, es un periodista de espectáculos que me conquistó con detalles, el hombre más detallista, protector y te morías de risa con él, Magda no lo quería pero a mi no me importó”, dijo la conductora de ‘Hoy’ en abril de 2019.