Que forma de humillar a Giovanni Medina, él es el nuevo galán de Ninel Conde

México.- La escultural Ninel Conde no encontró otra manera de humillar a Giovanni Medina, su ex pareja y padre de su hijo Emmanuel, al presentar en sus redes sociales de manera oficial al ‘amor de su vida’ su pareja, con quien está desde hace seis meses.

Y es que la ex pareja mantiene un proceso legal por la custodia de su pequeño hijo al que Ninel Conde no ve desde hace algunos meses

En la imagen, la bella Ninel Conde se muestra relajada y contenta abrazada a su pareja, quien le da un beso en la frente al tiempo que ella sonríe. A su lado está su mascota. Al parecer la imagen fue tomada por su hija Sofía en un viaje a Punta De Mita, en Nayarit.

Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme”, escribió la actriz al lado de la foto.

Contrario a lo que todos pensaban, que Ninel Conde estaba sola, no es así y ella misma lo presumió en redes sociales.

Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa”, escribió en Instagram, donde cuenta con 4.3 millones de seguidores.

Aunque no se sabe cómo tomó la noticia su ex pareja y padre de su hijo, Giovanni Medina, sus fans y amigos no tardaron en enviarle felicitaciones y desearles mucho amor.

Me encanta como se ven los dos, Ninel una mujer muy guapa, muy bella, y él está súper guapo, sin duda hacen una hermosa pareja, Dios los bendiga después de la tormenta viene la calma linda”, “Ándele parece que ahora si le atino. Ese sí se ve hombre a tu lado, frondoso y valiente para cuidar de una musa como tú”, “Festejo tu felicidad amiga, te mereces todo lo mejor del mundo, tqm”, “Que bella pareja”, le escribieron al ‘Bombón asesino’.

Fans piensan que pleito de Giovanni es por despecho

Fans de la guapa Ninel Conde expresaron a través de redes sociales que la pelea que Giovanni Medina emprendió contra la cantante para no permitirle ver a su pequeño hijo se debe a que ella no quiso volver con él y está actuando por despecho.

En junio pasado, la cantante recordó que en 2019 sí pudo abrazar y besar a su pequeño Emmanuel. Foto: Facebook

Y es que Giovanni Medina no le permite ver a su hijo Emmanuel desde hace cuatro meses y recién logró la victoria luego de que le negaran a la actriz el recurso de amparo que le podría haber permitido ver al niño.

Los comentarios de internautas se dieron cuando la cantante y empresaria compartió una foto en Instagram para presumir a su pareja. Y esto fue considerado como el motivo principal por el que Giovanni está atacando a Ninel, por celos y despecho.

Con razón Giovanni está celoso y ahora entiendo porque él te quitó tu hijo”, “A Giovanni no le gusta esto, ja, ja, ja”, “ Ya veo por qué te quitó a tu bb… los celos son más fuertes… que triste... pero Dios es grande… todo va salir bien, paciencia”, “Esto es lo que mata al ridículo papá de tu hijo”, le escribieron a la escultural Ninel Conde.