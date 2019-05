¿Qué ha sido de las exconductoras deportivas de Televisa y TV Azteca?

México.- La presencia femenina en los programas deportivos de televisión ha estado limitada a la aparición de una o dos figuras entre un grupo que, generalmente, está liderado por hombres.

Actualmente muchas de las conductoras deportivas que figuraban hace tan solo unos años han “desaparecido” de las cámaras por diversas circunstancias. Aquí mencionamos algunas que trabajaron en televisoras como TV Azteca y Televisa.

Marisol González

La hermosa conductora que destacó por once años con su presencia en Televisa Deportes tuvo que terminar su participación tras la fusión entre TD y Univision, debido a que ya no fue contemplada en los nuevos planes por presuntamente no cumplir con los lineamientos que exigía la empresa mexicoamericana.

Después de terminar su participación en la producción de corte deportivo, González fue invitada a ser conductora en el programa matutino Hoy, para de este modo cumplir con su contrato de exclusividad.

Vanessa Huppenkothen

Vanessa Huppenkothen fue otra de las mujeres que trabajó en Televisa Deportes, donde mostró su talento en sus reportajes y coberturas de Juegos Olímpicos y Copas del Mundo.

A pesar de los esfuerzos de Huppenkothen para ser reconocida por su trabajo y no sólo por su atractivo físico, muchas veces su imagen fue utilizada para asuntos totalmente distintos durante la era de Javier Alarcón.

A Vanessa se le solía ver dando reportajes en traje de baño, incluso fue utilizada para modelo por lo que terminó por salir de Televisa Deportes, de acuerdo a LaNetaNoticias.

Actualmente trabaja en ESPN en donde se ha ganado un sitio importante; sin embargo, al aparecer en televisión restringida, ha mostrado un perfil más ‘bajo’ a lo acostumbrado.

Inés Sainz

Sainz es pionera en la conducción femenina dentro de programas deportivos y por muchos años fue la figura principal en TV Azteca, sin embargo, se ha ido alejando paulatinamente de las cámaras para dedicarse a su carrera empresarial.

El lugar que Inés Sainz ha ganado en la televisora del Ajusco le permitió liderar el programa Impacto Deportivo. Además, tiene gran experiencia por sus coberturas en las transmisiones del Super Bowl, torneos de golf, Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Nahima Choura

La salida de esta bella mujer fue inesperada e incluso se habló de que su despido fue ocasionado por la mala relación que tenía con Francisco Javier González, director editorial de Televisa Deportes.

Nahima Choura aseguró que ella no renunció a Televisa Deportes, sino que fue despedida por González en pleno Día de la Mujer.