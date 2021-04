¿Qué le pasa a mi familia? prepara sus últimas escenas

Ciudad de México.- Todos aquellos que han visto “¿Qué le pasa a mi familia?” han sentido aversión por el personaje de Ofelia, una mujer distinguida, admirada, pero que guarda, como todos, secretos la hacen parecer una mujer perversa.

En ENTREVISTA CON AM, Lisette Morelos quien personifica a ‘Ofelia’, compartió su experiencia en este proyecto liderado por Juan Osorio, que utiliza a Guanajuato como lienzo de su historia.

Es un gran proyecto, una gran producción, totalmente diferente a lo que he hecho porque no me había tocado hacer comedia con drama; es una telenovela que está llegando a los corazones de todo público, y que también deja un mensaje importante como es la familia; tenemos las locaciones de Guanajuato, creo que es un gran paquete, tienen gran elenco, todo ha sido muy bien cuidado y eso se nota”, dijo en entrevista.