¿Qué le pasa a mi familia? y la unión de Danka Castro con Guanajuato

CDMX.- ‘Sol’ es una chica tierna, llena de valores, lealtad y sobre todo comprometida con la justicia; para Danka Castro darle vida, han sido una de las mejores lecciones que le dejó la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

En entrevista vía telefónica, la actriz, hija de Daniela Castro, quien trabajó tiempo atrás en Guanajuato como parte del elenco de “Cadenas de Amargura”, habló sobre las experiencias de trabajar en el proyecto liderado por Juan Osorio.

Me siento muy contenta, feliz, emocionada, nostálgica, con emociones encontradas, estamos en la recta final, estamos tristes de que está terminando. Me voy feliz, satisfecha por el trabajo que he hecho, agradecida con el señor Juan Osorio y a ver que se viene más adelante”.

‘Sol’ vivió un romance con el personaje de Emilio Osorio, con quien hubo una buena química y relación, esto por la naturaleza de la historia.

La verdad Sol y yo nos parecemos mucho, Sol tiene diferente emociones encontradas por el amor, la familia, no tiene una mamá, no tiene un papá, no tiene ese vínculo. Cuando llegó a Guanajuato, dejó su vida entera por una promesa de amor, y cuando encontró a Doña Luz fue su apoyo, segunda mamá y con Lalo, se fue enamorando poco a poco de él. Sol llegó con la idea de la promesa de amor, y se conocieron cuando se conocieron”, comentó.

Para Danka, su personaje le dejó valores muy bonitos, como el valorar lo que tenemos, luchar por su sueños, no rendirse y ha sido una gran experiencia.

Trabajar con Diana Bracho, César Evora, Wendy de los Cobos, Mane de la Parra, Eva Cedeño, fue una gran escuela, sin dejar de lado a su mamá Daniela Castro, quien le dio uno que otro consejo.

Todos me han ayudado mucho, Emilio desde el primer momento me extendió su mano, me ayudó y me ha ayudado a crecer viendo sus emociones, su tono. Cada vez que no tengo escenas, trato de estar en el monitor con los directores y crecer como actriz”, subrayó.

‘Guanajuato no nos quería soltar’

Danka compartió una anécdota, justo en el cacletazo final de la novela.

El último día de grabaciones nos tocó a mí, Emilio y Diana Bracho, justo ese día nos llovió terrible y no podíamos grabar la escena. Sentimos que Guanajuato no nos quería soltar, salimos muy tarde de esa escena, porque parecía que quería que nos quedáramos”, platicó.

Tips de los profesionales

Danka recibió consejos de su mamá desde que dijo ‘sí’ al proyecto.

Mi mamá me dijo que si estaba dispuesta, porque era una disciplina que no podía faltar, olvidarme de varias cosas, dejar todo lo que hacía antes como amigas, amigos, y enfocarme en esto. Me ha dado los mejores consejos, dijo que lo disfrutara, viviera y fuera feliz”, finalizó.

Danka le gustaría retomar el teatro, cine y las series melodramáticas.

La telenovela se encuentra en sus últimos capítulos, se transmite por las estrellas a las 8:30 de la noche.