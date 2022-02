‘¡Que pase la ridícula!’: Laura Bozzo arremete contra Kunno por participar en desfile

Ciudad de México.- Laura Bozzo una vez más hace de las suyas y se convierte en tendencia, esta vez por atacar al influencer Kunno.

La polémica conductora, compartió un video a través de su cuenta de Instagram, en el que a todas luces se burla del desfile del famoso tiktoker.

La “Señorita Laura” utilizó sus historias en esa red social para denostar el trabajo que realizó Kunno sobre la pasarela del “New York Fashion Week” donde el también cantante tuvo la oportunidad de demostrar su talento como modelo.

Laura Bozzo causó revuelo en redes sociales con un video en sus historias. Foto: Especial.

En el clip se puede escuchar claramente un audio con la voz de Laura Bozzo, donde arremete con diferentes adjetivos descalificativos hacia el tiktoker.

¡Qué pase la ridícula!, adelante. ¿Quién la maquilló? ¿Qué es eso? Esta no parece pandillera, parece teibolera”, comentó.

Aunque el video fue compartido desde una cuenta en la red social TikTok, internautas comentan que la presentadora peruana tiene conocimiento sobre quién es Kunno.

Ante tanto alboroto en redes sociales, el tiktoker no ha pronunciado hasta el momento, y a pesar de que se le rastreó en sus distintas redes, al parecer no ha hecho algún comentario sobre este ataque. Pero curiosamente el video ya no se encuentra disponible en la cuenta de Laura Bozzo, es decir, se arrepintió y lo borró, no se sabe si fue la presión que ejercieron los fans del influencer o por decisión propia.

A pesar de toda la polémica y el gran revuelo que se armó entre los usuarios por el video donde se burla del intérprete de “Tal vez no“, esta no sería la primera vez que la señalada por evadir impuestos, comparte este tipo de contenido donde se escucha su voz, pues asegura también que ya está practicando para enviar los propios.

Kunno partició en la pasarela del ‘New York Fashion Week’. Foto: Especial.

“Amo los TikTok me muero de la risa ya estoy entrenando para hacer los míos”. Reveló la también prófuga del fisco mexicano.

En este sentido, Laura Bozzo se tomó el tiempo para aclarar el malentendido con un nuevo video en el que se puede apreciar un fragmento de uno de sus programas, con el que acompañó la publicación junto a este mensaje: “Les comparto los TikTok hechos por mis fans, en serio de locos esa soy yo?? Wow”.

