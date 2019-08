¿Que sacaron a Yanet García del Tenorio Cómico por irresponsable y mentirosa?

México.- Ya se supo. La conductora y actriz Yanet García sale de la obra de teatro “El Tenorio Cómico, la cuarta transformación”, pero no por falta de tiempo, sino por incumplida y mentirosa.

Según una conocida revista, a la “Chica del clima”, quien da vida a Doña Inés, no le renovaron el contrato de la obra, el cual se termina el próximo 31 de agosto, porque en vez de cumplir con el compromiso, se fue de vacaciones con su novio, el estadounidense Lewis Howes.

Una persona de la producción habló del tema y delató a la modelo de 28 años, a quien llamó irresponsable e incumplida.

-¿Cómo está la situación de Yanet García en la obra del Tenorio cómico?

-¿Yanet qué hizo?

Pidió explicaciones con un tono altanero en el chat de todo el elenco y dijo que no estaba bien que no le informaran que la iban a reemplazar, pero para su mala fortuna, el productor le dijo que ya no querían trabajar con ella y la decisión ya estaba tomada”.