Con esto cierra GIFF 2021 en su edición de San Miguel de Allende

SMA.- La fiesta del cine comenzó con un emotivo mensaje en el Jardín Principal de San Miguel de Allende, y para hoy, el programa continúa con estrenos y cortos.

El último día de programación, traerá consigo emotivas actividades y el impulso a nuevos proyectos.

GIFF ONLINE Las 24 Horas

Programación Oficial GIFF 2021, a través de giff.mx/disponiblehoy

El programa de GIFF es variado. FOTO: GIFF

13:00 - 14:30 El Taller de la Crítica (FB Live) 18:00 - 19:00

HOMENAJE MUJERES EN EL CINE Y LA TV: Conversatorio con Beatriz Novaro (FB Live)

Parque Zeferino Gutiérrez

11:00 - 12:00 Plantación de Árbol en memoria de Ernesto Herrera MUSEO DE “LA ESQUINA”

12:00 - 14:00 Taller Niños en Acción (cupo limitado): “Apantállate” juguetes ópticos

Contemplo | Viñedo

12:00 - 17:00 Instalación Lumínica en memoria de Ernesto Herrera: El Bosque, de Víctor Zapatero; Reservaciones en https://bit.ly/ElBosque-GIFF21

Teatro Santa Ana

11:00 - 13:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 9

13:00 - 15:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 7: Little Palestine, The Diary of a Siege

15:00 - 17:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 3: Returning to Reims

17:00 - 19:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 2: All Light Everywhere

San Miguel de Allende recibió a todos con los brazos abiertos. FOTO: GIFF

Teatro Ángela Peralta

11:00 - 12:15 Muestra Especial: Niños en Acción Programa 3 12:15 - 14:00 Selección Oficial: Guanajuato Programa 2

14:00 - 16:00 Selección Oficial: México Programa 3

16:00 - 18:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción México: Los días francos

18:00 - 20:00 Selección Oficial: Largometraje Documental México: Lo que queda en el camino

20:00 - 22:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción México: Guiexhuba

Jardín Principal

17:30 - 18:00 ALFOMBRA ROJA: Llegada Rally Universitario

18:00 - 19:30 PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES: Rally Universitario 20:00 - 22:00 Muestra Especial: Música + Cine: Summer of Soul

Las actividades en el Teatro son grauitas, pero con sana distancia. FOTO: GIFF

Cinemex Plaza Luciérnaga

Sala 7

13:00 - 15:00 Selección Oficial: Ficción Programa 3

15:00 - 17:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Aya

17:00 - 19:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Las Motitos

19:00 - 21:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Madalena

La playa en los senderos

21:00 - 23:00 Muestra Especial: Swan Song









