Te recomendamos lo que puedes ver este lunes 20 en GIFF 2021, último día en León

Jardín de las Esculturas

MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE GUANAJUATO

11:00 - 12:00 Rueda de Prensa: León Light Fest, por Produce

13:30 - 15:00 Conferencia: Almacenamiento especializado para creadores de contenido, por LaCie }

Vestíbulo de educación y mediación Museo de arte e historia de Guanajuato

12:00 - 16:00 Instalación Lumínica en memoria de Ernesto Herrera: El Bosque, de Víctor Zapatero

Teatro Estudio

19:00 - 20:30 Obra de Teatro en memoria de Ernesto Herrera: Mensajes, de Francine Alepin, Dirección de Teatro

UNAM Teatro del Bicentenario

10:00 - 12:00 Alfombra Roja Niños en Acción: El gran cuento de los osos

12:00 - 13:00 Lanzamiento de Campaña: En Guanajuato, Cero Violencia contra las Mujeres, con Bárbara Mori (FB Live)

13:00 - 15:00 Selección Oficial: Documental México Programa 6: Mapa de sueños latinoamericanos

15:00 - 17:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Las Motitos

17:00 - 19:00 Selección Oficial: Documental México Programa 5: Distrito Olvido

19:00 - 21:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 1: The Face of Anonymous

21:00 - 23:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción México: Guiexhuba

Auditorio Mateo Herrera

10:00 - 12:00 Selección Oficial: Experimental Programa 2

12:00 - 14:00 Selección Oficial: México Programa 4

14:00 - 16:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 3: Returning to Reims

16:00 - 18:00 Selección Oficial: Animación Programa 1

18:00 - 20:00 Selección Oficial: Ficción Programa 1

20:00 - 22:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Careless Crime

Cinemex Plaza Stadium

Sala 4

14:00 - 16:00 Selección Oficial: Ficción Programa 2

16:00 - 18:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 9

18:00 - 20:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 7: Little Palestine, The Diary of a Siege

20:00 - 22:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 4: Rebel Objects

22:00 - 00:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción México: Mírame

Cinema Picnic

Jardín de las Esculturas

