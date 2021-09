Lo que tiene GIFF 2021 para hoy en Irapuato

Irapuato.- El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) está a punto de terminar, y con ello, Irapuato cierra con broche de oro la 24 edición.

GIFF ONLINE Las 24 Horas Programación Oficial GIFF 2021

11:00 - 12:30 El Salón de la Crítica: 24 cuadros por segundo, 24 ediciones del GIFF (FB Live)

13:00 - 14:00 Conferencia: Post en Corto: Los procesos de postproducción que debo saber antes de filmar, por Chemistry y Amtec (FB Live)

Campus virtual

10:00 - 12:00 Selección Oficial: Realidad Virtual

13:00 - 14:00 Conferencia: Inclusión de Tecnologías Inmersivas en la Producción Audiovisual México

14:00 - 16:00 Selección Oficial: Realidad Virtual

17:00 - 18:00 Conferencia: Presentación de Catálogo Inmersivo Iberoamericano

19:00 - 20:00 Concierto: Z.A.M.P.A.

Hoy inicia la realidad virtual. FOTO: GIFF

Teatro de la ciudad

10:00 - 12:00 ALFOMBRA ROJA NIÑOS EN ACCIÓN: El gran cuento de los osos

12:00 - 14:00 Selección Oficial: Guanajuato Programa 2

14:00 - 16:00 Selección Oficial: México Programa 1

Niños en acción de los eventos más sonados. FOTO: GIFF

16:00 - 17:00 Lanzamiento de Campaña: Contra el Suicidio #YoMeComprometo, con Luis Roberto Guzmán (FB Live)

17:00 - 19:00 Selección Oficial: Largometraje Documental México: Fiesta Nacional

20:00 - 20:30 ALFOMBRA ROJA: Gala Inaugural GIFF 2021

20:30 - 22:00 Película Inaugural: Los días francos

Cinemex Plaza Jacarandas

| SALA 10

13:00 - 15:00 Selección Oficial: Largometraje Documental Internacional: Apenas el sol

15:00 - 17:00 Selección Oficial: Documental México Programa 6: Mapa de sueños latinoamericanos

Así se ve la realidad virtual en la plataforma. FOTO: GIFF

17:00 - 19:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción México: Guiexhuba

19:00 - 21:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Madalena

21:00 - 23:00 Muestra Especial: Cine entre Muertos: The Old Way

