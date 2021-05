Queen celebra su 50 aniversario con el lanzamiento de su ‘Greatest Hits’ a 40 años de su lanzamiento

Reino Unido.- Lanzado por primera vez en 1981, “Greatest Hits” de Queen se destaca como el primer y único álbum que ha vendido más de 6 millones de copias en el Reino Unido (6 mil 75 millones de ventas hasta la fecha) con ventas globales que superan los 25 millones.

Sumado a eso, en el Reino Unido, la colección ha pasado más de 900 semanas en la lista de álbumes del Reino Unido y ha sido certificada con unplatino 22 Y hay más... según la Official Charts Company, que lo coronó como "el álbum más popular de Gran Bretaña de los últimos 60 años", uno de cada cuatro hogares británicos ya posee una copia del álbum.

Ahora, tras el éxito mundial sin precedentes de la cinta 'Bohemian Rhapsody' de Queen, que ganó casi mil millones de dólares en la taquilla internacional, ha surgido una nueva generación de fieles seguidores de Queen que garantizan que el atractivo inquebrantable de Queen continuará mucho más allá de su récord actual. rompiendo logros.

Estos hitos históricos ahora se marcarán y celebrarán con una nueva edición en CD de Greatest Hits con una funda exclusiva y un formato de cassette de edición limitada, ambos que se lanzarán a nivel mundial el 2 de julio.

Además, la tienda en línea oficial de Queen ofrecerá en exclusiva el CD Greatest Hits de colección y cuatro cassettes de color y edición limitada de los miembros de la banda. Esta versión del CD Slipcase contiene una impresión del tamaño de un CD firmada personalmente por los miembros de la banda Brian May y Roger Taylor (limitado a mil copias solamente).

Greatest Hits de Queen

El álbum que abarca el primer acto triunfal de Queen, de 1974 a 1980, incluye algunos de los estándares del rock más queridos del mundo, incluido el éxito sinfónico de las listas de éxitos del tamaño de un estadio 'Bohemian Rhapsody' y el espectacular 'We Are The Champions'. que fue nombrada la canción más pegadiza de todos los tiempos por un equipo de científicos en 2011. El álbum también deslumbra con su variedad estilísticamente diversa, desde la multitud que despierta 'We Will Rock You', el irónico 'Fat Bottomed Girls', el stomp-stomp-stomp inspirado en la música disco de finales de los 70 'Another One Bites the Dust', con el homenaje al rock retro de la máquina de discos que hace chasquear los dedos 'Crazy Little Thing Called Love' y los Aretha-isms de 'Somebody To Love' inspirados en el gospel.