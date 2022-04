¿Quién es Adrián Marcelo y por qué el cantante Cristian Meza lo anexó?

Nuevo León.- Recordemos que hace unos días el presentador del programa SNS en Multimedios, Adrián Marcelo, fue sorprendido en su casa cuando hacía una transmisión en vivo por el cantante Cristian Meza y un par de amigos más, quienes acudieron a petición de su esposa para anexarlo debido a su consumo excesivo de drogas.

La razón del por qué fue Christian Meza, es porque lleva un canal en la plataforma de YouTube el cual se trata de llevar a un anexo a personas que padecen de algún tipo de adicción.

Las imágenes donde aparece el conductor de Monterrey durante un “en vivo” platicando con sus fans, al momento que entran por él para llevárselo, mientras que pregunta quién los había dejado pasar y cuál era el motivo de que estuvieran ahí, se hicieron virales, ya que Adrián comenzó a insultar a Meza y sus compañeros para que lo dejaran en paz: "Ya te traía ganas, a ti te va a llevar la v*rga hijo de tu p*ta madr*", pero al final lo terminaron sometiendo para trasladarlo al Centro de Rehabilitación Los de Jiménez, en la capital regiomontana.

El lunes pasado, Christian Meza subió un video en su canal en el que se puede ver a Adrián Marcelo en el centro de rehabilitación, donde tuvo que ser sometido por dos sujetos quienes lo amarraron de los pies.

En el clip se aprecia cómo sus compañeros lo reciben y cómo los “padrinos” que le asignan lo invitan a reflexionar sobre los problemas que conlleva ser adicto, tanto a las drogas como al alcohol.

Soy Adrián Marcelo y soy drogadicto. Toda la vida he sido adicto a las sustancias, no sé si lo saqué de mi papá, definitivamente no fue de mi mamá, no sé en qué momento conecté con esta personalidad autodestructiva mía", reveló el conductor frente a todos los presentes.