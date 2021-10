Carlos Muñoz quiso humillar a mesero y el humillado fue él

México.- Carlos Muñoz, un coach empresarial que ofrece charlas a un elevado costo, se volvió tendencia en redes sociales por un video que se hizo viral en el que humilla a un joven mesero que trabajaba durante una de sus conferencias al ponerlo como ejemplo de alguien que no quiere superarse.

En un video que circula en Twitter se ve a Carlos Muñoz, quien se llama a sí mismo influencer, que está hablando frente a los asistentes a su charla, sin embargo, en un momento señala a un mesero que forma parte del servicio de catering del lugar y hace comentarios despectivos sobre el joven.

Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él”, expresa Carlos Muñoz.

El video del momento se volvió viral y en Twitter usuarios le respondieron con críticas y memes al empresario, quien no es la primera vez que causa controversia por sus comentarios.

“Para tu conocimiento, esos ciudadanos trabajadores que tú calificas como ‘los que no tienen el hambre’ son exactamente las personas que menos oportunidades han tenido y que más esfuerzo hacen día a día para sacar a sus familias y país adelante”, “Si Carlos Muñoz fuera millonario no tendría que estar vendiendo cursos de cómo ser millonario”, “Este momento con el mesero me confirmó que es vendedor de “atole con el dedo”, “Es un verdadero imbécil, los meseros son los que más trabajan, no tiene ni idea de las estupideces que dice”, fueron algunas de las reacciones en la red social.

Quién en su sano juicio y con razonamiento va gastar 50 mil a 75 mil pesos en curso impartido por un Estafador Merolico Vende Humo”, se lee en un mensaje en Twitter.

Otros se burlaron de él, haciéndole ver que ese joven mesero fue más inteligente, pues tomó su curso sin tener que pagar un peso. “No pagó tu curso de 60 mil varos y escuchó tu discurso de charlatán vende humos gratis”.

Lo extraño es que el video es de un hecho ocurrió en 2020, pero ahora tomó fuerza en las redes sociales y se volvió viral debido a las reacciones de los usuarios a la actitud y palabras del conferencista.

Según información de el Universal, en otro video que publicó el llamado influencer en su canal, asegura que le dio una beca al mesero al que le hizo pasar un mal rato.

Algunos usuarios en internet señalan que los cursos de Carlos Muñoz valen miles de pesos pero son un fraude. Foto: Instagram

¿Quién es Carlos Muñoz?

Carlos Muñoz es un empresario de 39 años nacido en Querétaro, es conocido también como ‘Master Muñoz’; es propietario de dos compañías, 4S Real Estate Foresight, que se promociona en Instagram como "Líderes en consultoría de proyectos inmobiliarios en LATAM. Con más de 15 años de experiencia", y del Instituto 11, cuya descripción señala "Impulsamos a un millón de emprendedores y líderes a través de la educación y la tecnología".

En su cuenta oficial de Twitter se describe como "halcón de venta, emprendedor, conferencista y consultor global. Autor de 11 libros".

El coach empresarial ofrece cursos que valen miles de pesos, pues según uno de tipo básico cuesta unos 59 mil pesos.

Muñoz ha sido duramente criticado por lo elevado del costo de sus conferencias de superación personal del tipo ‘sé tu propio jefe’, porque además en internet han denunciado que algunos de sus cursos son un fraude.

