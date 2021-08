¿Quién es Fofo Márquez? El influencer que le robó la novia a Santa Fe Klan

México.- Fofo Márquez es un bloguero mexicano que a su corta edad ya es toda una celebridad, pues es un 'niño rico' que muestra en redes su vida llena de excesos y sus fiestas millonarias en las que derrocha una fortuna cada vez.

Con apenas 23 años, Fofo Márquez es hijo de uno de los hombres más ricos del país, quien se dedica al negocio de las gasolineras.

Fofo Márquez publica en sus redes su vida llena de lujos. Foto: Instagram

En redes sociales, el nacido en la Ciudad de México no tiene reparo en compartir sus excentricidades, sus vehículos de lujo, las fiestas millonarias que ofrece o las mujeres con las que se relaciona.

Esta vez causó polémica al asegurar que Maya Nazor, la novia del músico guanajuatense Santa Fe Klan, le fue infiel con él, además de llamarla interesada y provocar al intérprete de "Grandes ligas" al cuestionarlo si él podría competir con él y sus millones.

Fofo Márquez comparte en sus redes sociales los excesos de su vida diaria. Foto: Instagram

Vida de excesos

En redes sociales Fofo Márquez presume su vida de 'mirrey' de alto nivel, pues es común que aparezca en exclusivas fiestas, rodeado de atractivas mujeres así como de automóviles de lujo o entre los helicópteros de su hangar.

Presume en redes sociales su vida de millonario. Foto: Instagram

Excéntricos gustos

Aunque es común que sus fiestas estén cargadas de excentricidades, una de las que causaron más polémica fue en la que apareció con un bebé jaguar, por lo que inmediatamente grupos de animalistas se le fueron encima, sin embargo, el propio influencer asegura que desde pequeño se ha dedicado a rescatar animales en cautiverio.

Lo han criticado por tener animales exóticos. Foto: Instagram

Creador de polémica

En una ocasión, Fofo Márquez causó gran controversia al supuestamente haber fingido su secuestro.

En esa ocasión, el millonario explicó a través de un video de su amigo “Dominguero”, también youtuber, que un grupo de personas lo estaban siguiendo, luego de eso supuestamente desapareció, aunque más tarde reapareció sin dar explicaciones.

No solo fingió el secuestro, en otra ocasión fingió su muerte, aunque después explicó que se tuvo que tomar un descanso y alejarse de las redes sociales debido al odio y la envidia que provocaba en los demás.

Nunca se trató de aparentar mi muerte. Lo que pasó es que me desconecté de las redes sociales y ya estaba muy harto de todo el hate (odio)", reveló.

Confesó al medio RC Noticias que las cosas han sido difíciles para él, por el hecho de haber perdido toda su privacidad, "llegué a un punto que me frustré tanto que decidí alejarme y vi que tenía grandes fans que se preocuparon por mí y en vez de pasar desapercibido me dio más fama y me da gusto que la gente se haya preocupado por mí".

Se cree un 'sugar daddy' joven

En sus fiestas es común que Fofo aparezca acompañado de muchas mujeres, y ha asegurado que él no tiene la culpa de que se le acerquen tantas, él mismo de se ha definido como un “Sugar Daddy” pero en una versión joven, pues gracias a sus millones ofrece a las chicas costosos regalos y bebidas.

Es común que aparezca rodeado de mujeres. Foto: Instagram

