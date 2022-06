México.- Julia Garner será el rostro que encarne a Madonna en la biopic que prepara Universal Pictures, productora que ya le ofreció a la actriz el papel de su vida.

De acuerdo con información de la revista especializada Variety, la oferta para Julia Garner es para protagonizar la película en la que se contará la vida y la trayectoria de Madonna, la llamada “Reina del Pop”.

Esta producción será dirigida por la misma cantante de 63 años, quien comenzó en el mundo del entretenimiento en 1983, cuando lanzó su disco debut “Madonna”.

A través de un comunicado, Madonna Louise Ciccone, declaró los motivos que la llevaron a realizar su película biográfica, principalmente para dar a conocer cómo el arte cambió su vida y la encumbró al éxito.

Quiero transmitir el increíble viaje por el que me ha llevado la vida como artista, intérprete de música, bailarina... un ser humano que intenta abrirse camino en este mundo. El centro de esta película siempre será la música. La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva", dijo Madonna cuando anunció el filme.