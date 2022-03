México.- La gala de los premios Oscar 2022 no sería la misma si sobre las adornadas mesas frente al Teatro Dolby no se sirvieran los deliciosos platillos del chef Wolfgang Puck, quien ha saciado el hambre de las estrellas que brillan en este evento desde hace varios años.

Wolfgang Puck en 2020 en los Oscar con su hijo Byron./ Foto: Instagram

La historia de Wolfgang Puck tiene un pasado oscuro, que contrasta con el gran éxito que ha alcanzado en la gastronomía. Su infancia no la vivió como un niño feliz, sino como un niño maltratado.

Antes de abandonar su origen austríaco, vivió bajo el mismo techo con un hombre violento que una y otra vez le decía que no valía nada, y además, abusaba de su hermana, era su padrastro Josef Puck.

Sin embargo, cuando Wolfgang Puck estuvo determinado a no dejarse aplastar por esa realidad, y seguir los pasos de su madre, quien trabajaba como cocinera, esa nueva visión de un futuro mejor, lo llevó poco a poco a convertirse en uno de los mejores chefs del mundo.

Wolfgang Puck en sus inicios como chef./ Foto: Instagram

De Austria a Francia

Fue a los 14 años de edad cuando Wolfgang Puck dejó su casa para comenzar a trabajar como cocinero, primero en hoteles, en donde aprendió las bases de la cocina.

Más tarde emigró a Francia, en donde tuvo sus primeras oportunidades en restaurantes de prestigio como: L'Oustau de Baumanière, a las órdenes del chef Raymond Thuilier; el Hotel de Paris en Mónaco, y el Maxim's en París.

De Europa a Estados Unidos

Una vez que Wolfgang Puck aprendió todo sobre la gastronomía francesa y se apasionaba cada vez más con ser uno de los mejores chefs del mundo, tomó otra decisión que le cambiaría la vida: mudarse de Europa a Estados Unidos.

En la década de los años 70, cuando tenía 24 años, el chef llegó a Los Ángeles contratado por el empresario Patrick Terrail, propietario del restaurante de lujo Ma Maison en Beverly Hills.

Su estilo en la cocina, que combinaba con sus primeros años como cocinero con menús de Francia, llamaron la atención tanto de comensales distinguidos como de celebridades de Hollywood, lo que empezó a darle cada vez más fama.

Wolfgang Puck tiene dos estrellas Michelin, y otra en el paseo de la fama de Hollywood./ Foto: Instagram

Abre su propio restaurante

Ya con merecido reconocimiento en Estados Unidos, Wolfgang Puck y su esposa Barbara lazaroff abrieron en 1982 su restaurante llamado Spago en Sunset Strip, en donde incluría en el menú pizzas con ingredientes gourmet.

Además de abrir restaurantes en otras ciudades del país, el chef prestó su imagen para nuevos recetarios, platos precocinados, cursos de cocina y servicios de cáterin, incluyendo las fiestas de los premios Óscar.

Uno de los restaurantes de Wolfgang Puck: Spago en Las Vegas./ Foto: Instagram

Dos décadas cocinando par los Oscar

El chef Wolfgang Puck se ha distinguido por saciar el hambre, el antojo y el estilo de las celebridades que año con año acuden a los premios Oscar, el evento de cine más importante.

Un ejemplo de que Wolfgang Puck respeta las ideas de las estrellas y las adapta a su cocina, es aquella vez que Joaquin Phoenix acudió a la gala de los Oscar y el chef sirvió 15 platos veganos debido a que el intérprete de “El Joker” no consume carne.

“Hicimos unos 15 platos veganos diferentes y realmente buenos para que si los comías no extrañaras ningún alimento. Eso no significa que no preparáramos grandes filetes, langosta, pescado... Hicimos un montón de cosas diferentes. Nosotros cocinamos para todo el mundo”, explicó en una entrevista a El País, el chef Wolfgang Puck.

Para este 2022, entre las delicias que se servirán en la gala de los Oscar, se encuentran un pastel de langosta de Maine con verduras de primavera, hamburguesas de res wagyu con papas fritas y macarrones con queso cacio e pepe.

Algunos de sus postres y platillos para los premios Oscar tienen forma de estatuilla dorada./ Foto: Instagram

Los restaurantes de Wolfgang Puck

Hoy en día, los restaurantes más afamados del chef Wolfgang Puck son:

Spago, en Beverly Hills, que además posee dos estrellas Michelin

Chinois on Main, ubicado en Santa Mónica

Postrio, en Las Vegas y en San Francisco

CUT Beverly Hills, en Beverly Hills, con una estrella Michelin