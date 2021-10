Él sube fotos cariñosas en Instagram y mensajitos con Daniel Bisogno ¿Quién es?

Ciudad de México.- Daniel Bisogno, uno de los comentaristas más ácidos del mundo del espectáculo, quien se dedica a hablar sobre escándalos de los famosos, también ha estado metido en varios, entre los que se deja en entredicho su heterosexualidad.

A través de sus redes sociales, el conductor de Ventaneando se ubicó en el ojo del huracán, otra vez, cuando colgó una foto en sus historias de Instagram, donde se le puede ver junto al joven influencer Jesús Castillo.

Esta acción puso a Daniel Bisogno en la mira de la polémica una vez más, ya que esta no sería la primera vez que el joven influencer aparece en sus fotografías, pues hace un par de meses Jesús Castillo también aparecería acompañado del también actor en lo que parece ser una reunión familiar festejando el día de las madres.

Al actor de El Tenorio Cómico, siempre le han puesto en duda su sexualidad, pues al parecer se empeñan en sacarlo del clóset, pues varios medios han publicado noticias sobre sus romances con hombres; no obstante, él nunca ha hablado del tema ni ha hecho algún comentario al respecto.

En esta ocasión fue el portal de espectáculos Chisme no like quien compartió la fotografía en su página de Instagram la cual ha recibido cientos de "Me gusta".

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos