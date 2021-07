Ella es la chica que cantó con Christian Nodal en su concierto de la Feria de Verano

León, Guanajuato.- “La vida es corta y lo voy a intentar”, así arrancó en un video donde la artista independiente Karen Ricoy, pide al público su apoyo para poder cantar con Christian Nodal ¡y lo logró!.

La exparticipante de La Voz México, fue la artista invitada a cantar una canción con Nodal, en su show de este jueves en la Feria de Verano, su segundo concierto.

El video llamó la atención del equipo de Nodal, y enseguida fue notificada que cantaría a dueto la canción “Dime cómo quieres”.

Enseguida, la artista lo compartió con sus seguidores, pues cabe resaltar que fue participante de La Voz México, justo cuando Belinda y Christian Nodal eran coaches; su maestra fue Belinda.

Desde entonces, Karen se ha dedicado a picar piedra, a difundir sus canciones y sobre todo, perseguir oportunidades como éstas.

Todo fue gracias a que tuve una idea de subir un tiktok pidiéndole a la gente que me ayudara a etiquetar a Nodal y a su equipo, mi ilusión era cantar con él desde que lo conocí en La Voz México 2020 y de ahí me propuse a lograrlo! Cuando supe que vendría a la feria por segunda vez de inmediato me puse a idear el video y lo publiqué”.