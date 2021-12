México.- Tras la eliminación de Perezoso y Carnívora, quienes resultaron ser Erik Rubín y Tatiana respectivamente, Apache, Hueva y Gitana quedaron como finalistas en ¿Quién es la máscara?

Aunque la final del reality de Televisa se transmitirá hasta el 19 de diciembre, tal parece que la sorpresa de quiénes son los famosos que están detrás de cada personaje ya se acabó, y es que 'sin querer queriendo', ya echaron de cabeza a dos de ellos, por lo que sus identidades pudieron haber quedado al descubierto.

Primero está el caso de Hueva, de quien ha resultado bastante sospechoso que el productor de telenovelas Juan Osorio constantemente esté publicando fotos del personaje.

Si a esto le sumamos que algunas de las pistas que ha dado el personaje en ¿Quién es la máscara? es que tiene dos papás famosos y que alguna vez 'la hueva mayor' (o sea su mamá) 'le rompió los dientes' no es difícil pensar que dentro de la botarga esté Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio.

Hay que recordar que el propio Emilio, actor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? contó que en alguna ocasión le faltó el respeto a su mamá y esta le dio una buena cachetada que le abrió el labio.

Uno a veces le falta el respeto a sus padres y no se da cuenta de lo que está haciendo... Y sí, a mí en su momento cuando estaba chico recuerdo que dije una grosería asquerosa y me metió un izquierdazo... Me rompió el labio a la mitad", contó el joven actor cuando grababa la telenovela.