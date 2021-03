Ciudad de México.- Todos pueden ser culpables de esta muerte, que visibiliza los conflictos humanos que llevan a redundar en la pregunta: ¿Quién mató a Sara?.

Este 24 de marzo, Netflix destapará la nueva serie “¿Quién mató a Sara?” thriller que gira entorno al asesinato de Sara Guzmán, cuyo hermano es acusado para salvar la honra de una familia. Tras 18 años en prisión, él siempre negó su culpabilidad y está listo para hacer pagar, a todos aquellos que estuvieron involucrados en destruir su vida.

En entrevista con Claudia Ramírez (Mariana Lazcano) y el actor español Gines García Millán (César Lazcano), ahondaron más en la trama, que poco a poco posiciona a géneros como el thriller en el gusto del público latinoaméricano.

Una de las cosas que me sedujeron de este personaje, fue cómo esta mujer expía sus culpas por las cosas que quiere hacer y hace. El papel estaba escrito de tal forma que me llevó solito”.

Con su personaje, Gines reveló que llega hasta el extremo, así que cuando se cree que no podía realizar más fechorías, termina sorprendiendo.

Vamos a ver personajes tan bien compuestos, escritos, tan llenos de vértices, matices, que muestran un espejo de cosas nuestras que no queremos ver y eso lo hace interesantes. Todos están bien construidos, e interesa por la condición de la vida, en donde todos podemos no actuar bien. No somos de una pieza, depende de lo que la vida nos ponga en frente para reaccionar, y eso nos pasa a todos”, comentó.