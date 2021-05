¿Quién mató a Sara? y las cicatrices de Rodolfo Lazcano

CDMX.-Como Rodolfo Lazcano, Andrés Baida ha escalado un peldaño más que lo lleva a consolidar su carrera como actor; ¿Quién mató a Sara? no sólo internacionalizó su carrera, sino que lo llevó a aprender de grandes actores.

¿Quién mató a Sara? se centra en la historia de la venganza de Alejandro Guzmán, quien busca venganza tras la muerte de su hermana. Todo gira en torno a la familia Lazcano y como ellos los traicionaron para que se echara la culpa y pasar 18 años en prisión.

¿Quién mató a Sara? es la historia de venganza y amor. FOTO: NETFLIX

En entrevista, habló sobre su personaje en la serie que se transmite en 190 países, y se dobló a 8 idiomas.

El que se haya confirmado la segunda temporada de la serie, es un aliviane en mi carrera, estoy muy contento la verdad; le he tomado mucho cariño al proyecto, no esperábamos que fuera tan increíble. También es la primera vez que comparto personaje con alguien más (Alejandro Nones), y ha sido un buen viaje”, dijo.

Andrés vive un gran momento en su carrera. FOTO: ESPECIAL

Como Rodolfo, Andrés es el novio de Sara, quien observa su fallecimiento al caer de un paracaídas por el fallo del arnés.

Justo Alejandro y yo nos juntamos para discutir la construcción de cómo era antes y después, ver tintes de lo que pasa antes de la muerte, fue un reto y súper divertido para mí”, añadió.

Rodolfo es testigo de la muerte de Sara. FOTO: NETFLIX

Sobre cómo toma el éxito de la serie, Andrés compartió que con calma y con los pies en la tierra.

“Siempre trato de que no me caiga el 20, sobre todo en esta serie, que se ha convertido en un producto de exportación, y eso me tiene muy contento y ojalá para la segunda, nos mantengamos así”.

Por obvias razones, Andrés no compartió nada sobre la segunda temporada, pero sí adelantó que se desentrañan más misterios.

La serie está llena de finales que te dejan picado, y eso hace que te claves en los 10 capítulos. Estamos tranquilos, picando piedra y poder platicar de ello”.

“Estoy muy contento y agradecido de cómo me recibieron todos, no esperaba la actitud de estos actores reconocidos, y eso es muy padre”, finalizó.

El estreno de la serie será el 19 de mayo por Netflix, y para esta segunda temporada, más misterios salen a la luz, sobre todo lo que tiene que ver con la personalidad de Sara.