¿Quiénes son Trinidad Cardona, Davido y Aisha? Cantan ‘Hayya hayya’ tema oficial del Mundial de Qatar 2022

México.- “Hayya hayya” (Better Together) es el tema oficial del próximo Mundial de Qatar 2022 interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, y a unas horas de su estreno logró más de 2 millones de vistas en YouTube.

Antes de que se realizara el sorteo en el que se definieron los grupos que competirán en el Mundial Qatar 2022 se lanzó el tema oficial del evento deportivo, el cual ha dividido opiniones, pero a 13 horas de su estreno, lleva ya más de 2 millones 175 mil visualizaciones en el canal oficial de la FIFA.

Antes del sorteo para conocer los grupos del Mundial Qatar 2022, se estrenó el tema oficial “Hayya hayya”. Foto: Twitter

Los encargados de interpretar “Hayya hayya” son el estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la cantante catarí Aisha.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el futbol pueden unir al mundo”, expresó Kay Madati, directora comercial de la FIFA.

Por primera vez la banda sonora de una Copa Mundial contará con varias canciones con artistas internacionales de diversos géneros musicales de todo el mundo

“Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”, agregó Madati.

Trinidad Cardona, cantante estadounidense. Foto: Captura de video

¿Quiénes son Trinidad Cardona, Davido y Aisha?

Trinidad Cardona, de 22 años, es un cantante originario de Estados Unidos quien cobró fama a nivel mundial por su canción titulada "Jennifer", la cual según él lo ha dicho en entrevistas, la compuso en un baño.

Según información de El Universal, luego de que el papá de Trinidad Corona fue encarcelado, su madre se unió a otra mujer puertorriqueña, y ambas lo criaron como hijo. Entre sus temas más conocidos están "Love me back", "Letter to her", "Mad love" y "Por favor”.

Davido es un cantautor nigeriano. Foto: Captura de video

Davido

El cantautor nigeriano no solo ha destacado en el ámbito musical con temas como "Gobe", "Aye" y "The sound", sino que incluso ha llevado su talento a la gran pantalla.

El músico de 29 años fue parte del elenco de la película "Un príncipe en Nueva York 2", que se estrenó a través de Prime Video en 2021.

En 2017 fue reconocido como el mejor artista africano en los premios MOBO y por MTV Europe Music Award y según la revista Times fue considerado como una de las 20 personas que podían cambiar el mundo.

Aisha es una de las cantantes más populares de Qatar. Foto: Captura de video

Aisha

Es una de las artistas más reconocidas en su natal Qatar y gracias a su popularidad se ha presentado hasta en la Asamblea General de las Naciones Unidas.