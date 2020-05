Quiere Ricky Martin cantar donde sea, es medicina contra la ansiedad

Puerto Rico.- Lo que quiere Ricky Martin es cantar, donde sea, así que, dice, se animaría sin dudar a hacer un autoconcierto o convertir su aplazado tour Movimiento en una autogira. Lo necesita para superar por completo la ansiedad y depresión que le causó el confinamiento a causa del coronavirus.

Súper cool que cada auto tenga su espacio. Destruye tu auto bailando en el capó. No sé. Haz lo que sea. Yo canto en cualquier gallera.

“A mí no me importa, yo voy a cantar donde sea. A mí me abren las puertas un poquito y hago el Booking de la gira por todo el año”, opinó el boricua en una videoconferencia.

Yo, que estoy en los escenarios desde los 11 años... imagínate mi vida sin la experiencia del en vivo. Claro que me descontrolo un poco”, acepta en una videollamada.

A Ricky, como a muchos artistas, la pandemia del coronavirus le trastocó los planes de 2020.

Estaba iniciando la fase mexicana de los conciertos de Movimiento cuando los espectáculos en vivo fueron cancelados.

Y había anunciado una gira por Estados Unidos que lo reuniría con el español Enrique Iglesias.

Las primeras semanas de cuarentena, comenta, pensaba que se sentía loco, pero se refugió en su medicina de siempre: la música.

Como resultado, estrena el EP Pausa, del que ya se conocen temas como “Tiburones” y “Cántalo”, pero que presenta duetos nuevos con figuras internacionales.

Llevó el flamenco a su terreno en “Quiéreme”, que interpreta con Diego “El Cigala”. Unió su sabor al de su paisano Pedro Capó en “Cae de Una”. Compuso “Recuerdo” al lado de la mexicana Carla Morrison. E hizo una amalgama con Sting para “Simple”.

Una canción que ya yo tenía se la presenté a Sting. Me dijo: ‘Me gusta, pero le añadiría esto y esto’. Lo trabajé y le encantó. Me dijo que quería que yo hiciera la armonía porque le gustaba lo que estaba pasando. Hicimos la canción hace siete u ocho meses, antes de pasar por esta crisis”.

Ricky pasa el confinamiento en su casa con su esposo Jwan Yosef, sus hijos (Matteo, Valentino, Lucía y Renn) y su madre, Nereida. Ha sido duro y con episodios de debilidad que no le da pena compartir.