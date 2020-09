Quiere productora a Verónica Castro en ‘Hoy’, ¡qué buena broma Magda Rodríguez!

México.- El regreso a la conducción en la televisión de la primera actriz Verónica Castro, de la mano de la productora de ‘Hoy’, de Televisa, causó las carcajadas del periodista Alex Kaffie, quien no cree que ‘La Vero’ acepte la propuesta de Magda Rodríguez.

Así lo dio a conocer en su columna ‘Sin Lisonja’, donde compartió que se enteró que Televisa busca que sea Verónica Castro la que supla la ausencia de Andrea Legarreta en el matutino, pues se encuentra ausente recuperándose del Covid-19.

No paro de reír (ja, ja, ja, ja) desde que me compartieron su nueva puntada. Sí, la reciente ocurrencia de Magda Rodríguez me tiene (ja, ja, ja, ja) muerto de risa. Siglos hacía que no carcajeaba yo tanto. Y es que la productora está buscando a Verónica Castro para que vaya a sustituir a Andrea Legarreta los días que esta va a hallarse ausente en Hoy”, escribió.