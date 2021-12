México.- Rafael Amaya está de regreso a la televisión tras terminar su rehabilitación y en entrevista para la revista People en español, de la que es portada en la edición de fin de año, habló sobre la nueva oportunidad de vida que tiene.

En redes sociales, donde Rafael compartió la portada de la revista, muchos de sus seguidores le enviaron buenas vibras al actor, sin embargo otros cuestionaron si se había hecho algo o había sido exceso de photoshop de la revista, pues consideran que está muy cambiado.

“Qué le pasó ? No se parece", "Creo que People últimamente está abusando del Photoshop !!! Y en vez de ayudar perjudica !!!!", "Desde que reapareció yo lo noto diferente y no sólo en fotos, lo he visto en videos y entrevistas y lo veo distinto", "Por el consumo se inflamó, además que antes la nariz se la perfilaba ahora ya no", fueron algunos de los mensajes.

Incluso hubo quienes creen que el verdadero Rafael Amaya murió y este 'es un clon'. "Será clon?? Y si murió y lo sustituyeron??", "Yo escribí que es un doble", escribieron.

El actor logró gran popularidad al protagonizar la serie "El Señor de los Cielos". Foto: Instagram

Rafael Amaya vive el presente

El actor que alcanzó el estrellato con el personaje de Aurelio Casillas en "El Señor de los Cielos", estuvo 'desaparecido' varios años debido a que se internó en la clínica Baja del Sol, del exboxeador Julio César Chávez en Culiacán, en Sinaloa, para cumplir un programa de rehabilitación.

Amaya habló en entrevista sobre los excesos en los que cayó, por lo que ahora se enfoca en el presente.

Siempre hay demonios y ángeles, pero tú decides. Y del pasado… ya pasó. No tengo poder sobre eso. Del futuro, no tengo poder sobre eso… solo del presente".

El intérprete de Aurelio Casillas, contó que antes no podía divertirse sin alcohol y sin la fiesta.

"Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar. Digo: 'Gracias, ¡gracias Dios mío!, por darme esta oportunidad de volver a ver a esta persona y darme cuenta'. Son cosas buenas, positivas, que vas viendo en la vida".

Su regreso a la televisión

Rafael Amaya ya está de vuelta en la pantalla chica, pues se integró al elenco de la serie "Malverde: El santo patrón", protagonizada por Pedro Fernández.

"Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots".

Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición", expresó.

¿Pero volverá como "El señor de los cielos"? "Estamos en eso. Depende de la empresa, estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo", aseveró.

