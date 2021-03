¿Rafael Amaya sufre delirios de persecución?

México.- Apenas hace 3 meses el actor Rafael Amaya salió de rehabilitación, tras estar internado por su adicción a sustancias en una clínica en Culiacán, Sinaloa. Ahora, una revista de publicación nacional asegura que el intérprete de "El Señor de los Cielos" sufrió una crisis por delirio de persecución.

Al parecer, el actor Rafael Amaya sufrió una especie de crisis, pues según la revista TvNotas fue captado en un video corriendo por calles de la ciudad de Tijuana, gritando que querían secuestrarlo. Señalan que se armó tal alboroto, que la policía tuvo que intervenir.

Según la publicación, un amigo del actor de 44 años, quien permanece en anonimato, confirmó que Rafa les dio un susto, pues se escapó de la casa de sus papás, en Tijuana, donde vive desde que salió de la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, en diciembre de 2020, luego de estar internado desde agosto pasado.

Rafael Amaya fue sorprendido deambulando de madrugada por las calles de Tijuana, Baja California. Foto: Instagram.

El supuesto amigo del protagonista de "El Señor de los Cielos" explicó a la revista que Amaya corrió el riesgo de ser atropellado, pero fue gracias a un conductor que pasaba por ahí que el percance no pasó a mayores, pues el hombre lo metió a su automóvil y lo llevó a un hotel para que se tranquilizara.

El amigo continúa explicando que la policía llegó al lugar alertado por más personas que se dieron cuenta de la situación, sin embargo corroboraron que no había nadie que persiguiera al actor, por lo que creyeron que estaba delirando.

Niegan que tenga problemas mentales

Sin embargo, la mánager del actor salió en su defensa, y desmintió que las cosas hayan pasado como las publicó TvNotas.

En entrevista para el programa "Suelta la Sopa", Karem Guedimin explicó lo que en verdad había pasado y negó que Rafael Amaya atraviese por un problema emocional o haya recaído en las drogas.

Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí... él salió a pedir un Uber e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó”, explicó su mánager.

Guedimin agregó que el actor estaba muy molesto por la publicación, sin embargo no quiso salir a negar los hechos, pues dijo que ahora no está en condiciones de hablar, debido a que aún se encuentra procesando todo lo de su rehabilitación y no es un tema que actualmente quiera abordar.

(Rafael Amaya) Me dijo 'cuando yo quiera voy a hablar, yo voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer", explicó Guedimin.

¿Volverá a ser 'El Señor de los Cielos'?

Aunque mucho se ha dicho que Rafael Amaya regresaría a "El Señor de los Cielos", serie que lo catapultó, y de la cual tuvo que salir abruptamente debido a su adicción a las drogas, no es algo confirmado.

Lo que sí se sabe es que el actor comenzará a trabajar en un proyecto con el cantante Roberto Tapia, el único amigo que le tendió la mano cuando tocó fondo debido a su adicción a las drogas.

Se trata de una colaboración conjunta, en la que Roberto Tapia ofrecerá un concierto, mientras el actor realizará un convivio, espectáculo que comenzará en abril próximo y con el que saldrán de gira por varias ciudades.

Su rehabilitación

Fue en diciembre del año pasado que gracias a una publicación del excampeón de box Julio César Chávez se supo que el actor Rafael Amaya estaba internado en una de sus clínicas.

El primero de diciembre de 2020, Chávez publicó en su cuenta de Instagram una foto con su esposa y el actor de "El Señor de los Cielos" junto al mensaje "Aquí disfrutando mi Culiacán junto a mi vieja @myriamev09 y el Señor de los Cielos (les dije que soy amigo de todos) Y prepárense que regresa más fuerte que nunca", lo que causó furor entre los seguidores del actor sonorense.

En diciembre Julio César Chávez dio a conocer que Amaya se rehabilitaba en una de sus clínicas. Foto: Instagram

Después, el exboxeador anunció que el actor pronto daría una conferencia de prensa para hablar de cómo se encontraba, pero este encuentro con la prensa nunca se dio.

Hace unos días, Chávez reveló que el actor estaba faltando a sus terapias de rehabilitación, y respecto a esto la mánager de Amaya dijo que no estuvo bien que hablara de ese tema.

No es un tema que nos tenga felices, sé que Julio César Chávez hizo lo propio al ser el dueño de la clínica, pero no creo que haya estado bien tanta publicidad", dijo Guedimin.