Raquel Bigorra intenta defenderse y la tachan de 'víbora' y muchas cosas más

CDMX.- Luego de que Raquel Bigorra utilizara sus redes sociales para defenderse de las acusaciones del programa de Ventaneando, varios usuarios la tacharon de "víbora".

A través de mensajes, memes, gifts, chistes, la conductora no ha dejado de recibir contestación en Twitter.

Y es que publicó: Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar".

Esto luego de que Daniel Bisogno confirmara que su comadre, a quien consideraba su amiga, fue quien la traicionó y vendió su proceso de divorcio a unas revistas.

Atizan a Raquel Bigorra

A los amigos no s les traiciona — Josseph Rodrigues (@JossephRodrigu6) 14 de junio de 2019

Yo vi en entrevista a @DaniBisogno defendiéndote cuando mencionó que Atala aseguraba que vendiste una nota de ella, de verdad te apreciaba. — Susy Olivares (@spicebeatle) 14 de junio de 2019

No me equivoque, nunca me caíste bien������ — Flakis240 (@flakis240) 14 de junio de 2019

Por qué te callaste cuando @Pepillo_Origel lo DIJO . @DaniBisogno TE DEFENDIA te dió de tragar te hizo su comadre . Y no es el único que sabe vendes sus exclusivas está Atala, @ingridcoronado y varios. — Diana karen (@Dianakaren_) 14 de junio de 2019