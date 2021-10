México.- Parece que la linda historia de amor entre el conductor de Televisa, Raúl Araiza, y la actriz, Margarita Vega, llegó a su fin y habría sido por los celos tóxicos de ella.

La información de que el también actor de la telenovela “La Desalmada” terminó con Margarita, fue compartida por el conductor de espectáculos, Alex Kaffie, en su columna.

Me entero que el noviazgo de Raúl Araiza y Margarita Vega ¡terminó! Sí, el amorío entre el actor y conductor de ‘Hoy’ y la incipiente actriz llegó a su fin hace dos semanas”, escribió Kaffie sobre Raúl Araiza.

Raúl Araiza antes tuvo una relación amorosa con su compañera de trabajo, la psicóloga María Amelia Aguilar, pero terminó por diferencia de agendas. Foto: Especial.

¿Pero cuál fue el motivo del truene? El periodista afirma que fue por los hiperbólicos y tóxicos celos de la actriz colombiana.

Margarita Vega no aguantó convivencia de Raúl Araiza con ex esposa

Álex Kaffie agregó que el actor de 54 años tiene una excelente relación con su ex esposa, Fernanda Rodríguez, quien no solo es la madre de sus dos hijas, Camila y Roberta, sino que es su representante, lo que no le gustó a Margarita.

El conductor y Fernanda Rodríguez estuvieron casados durante 24 años. Hoy, son los mejores amigos. Foto: Especial.

Pero como Araiza tiene clara la relación que quiere tener con su ex esposa, de amistad y cariño, prefirió dar por terminada la relación con Vega.

Aunque no han confirmado que terminaron, Raúl y Margarita compartieron el mismo post en sus perfiles de Instagram. Foto: Instagram.

Y es que Margarita nunca pudo ‘digerir’ que Raúl tuviera contacto con su exesposa Fernanda Rodríguez y saliera frecuentemente a cenar con ella. Por eso Raúl decidió darle ‘cortón’ al noviazgo ¡que no llegó ni a cinco meses!”, finaliza Kaffie en su columna.

En julio pasado, Raúl Araiza confirmó su relación con Margarita Vega, de 35 años, una actriz colombiana que participó en telenovelas como “Mi corazón es tuyo” y “¿Qué le pasa a mi familia?”.

Es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí hace mucho, de repente se dan los tiempos para las parejas, pero sí me brinda mucha paz”, declaró en su momento Raúl Araiza.

Margarita y Raúl ya no ocultaban su relación. Foto: Especial.

Margarita Vega es conductora de televisión y tiene cerca de 30 mil seguidores en Instagram, donde reconoce ser una enamorada de la vida fitness y una amante de los viajes.

Uno de sus seguidores es el “El Negro”, como también se le conoce al actor y conductor, con quien se manda mensajes públicos.

