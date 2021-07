VIDEO. Raúl Araiza va a comer a restaurante, pero no traía dinero y pide 'limosna'

México.- Raúl Araiza, conocido como “Negro”, salió a la calle a pedir ayuda o “una limosna”, como el lo llamó, pues se quedó sin dinero luego de comer en un restaurante de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Raúl Araiza compartió en ese mismo momento con sus 1.5 millones de seguidores en Instagram el bochornoso episodio que pasó cuando decidió ir a comer a un restaurante.

A través de un clip, en el que el actor y conductor de 56 años se veía frustrado, contó que fue a comer solo a un restaurante de Santa Fe, pero fue al final cuando se dio cuenta que no traía dinero para pagar el estacionamiento, por lo que tuvo que caminar varias calles en busca de alguien que le prestara o diera dinero para poder regresar por su auto.

Te vas, comes, solo, a gusto, sin hablar, te sales, confías que traes efectivo, entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento, entonces tienes que salir a caminar a la calle, como yo, no porque esté mal caminar en la calle, sino a quien le pido dinero, una limosna, alguien que me ayude”, dice Raúl Araiza en el clip que compartió en redes sociales.

El también conductor de “Miembros al aire” lanzó la pregunta si alguien quería ir a pagar su cuenta de estacionamiento, pues le faltaba mucho por caminar para llegar a su casa y no se atrevía a pedir aventón, por seguridad.

Los coches no se van a parar, estoy en Santa Fe, construcciones, ¿quién me auxilia? Aventon, nunca he pedido porque no me vayan a violar, ta madre.. que hueva, no tengo para pagar el estacionamiento, ¿alguien quiere venir a pagarlo? Orale porque todavía está lejos”, preguntó el comunicador y actor.