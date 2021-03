‘Raya y el último dragón’ de Disney, fue dirigida por el mexicano Carlos López

México.- La cinta animada de Disney, ‘Raya y el último dragón’ representa la lucha que el propio director mexicano Carlos López Estrada ha seguido para cumplir sus sueños en la industria del cine.

El cineasta, hijo de la productora de contenidos para Televisa, Carla Estrada, ganó fama gracias a su película “Blindspotting”, cuya premiere realizó en 2018, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), después se presentó en festivales internacionales, que lo posicionó como uno de los directores independientes más importantes. Fue ahí donde Disney puso sus ojos en él.

El mexicano Carlos López Estrada se mudó a los Estados Unidos a los 13 años de edad, ahí comenzó su ascenso como cineasta, ya sea como director de pequeños cortos, o hasta dirigir videos para Jesse and Joy, Goo Goo Dolls y Billy Eilish.

Fue hace dos años que Disney lo invitó a dirigir esta película animada, que habla sobre el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Sin embargo, a lo largo de su viaje, aprenderá que se necesitará más que un dragón para salvar el mundo, también se necesitará confianza y trabajo en equipo.

Esto le ayudó a poder reflejar distintas culturas, sobre todo su visión particular de cómo viven los pueblos, sus costumbres y creencias.

En una masterclass-conferencia, Carlos López Estrada respondió algunas preguntas hechas por fans y periodistas sobre “Raya y el último dragón”, película animada que lo catapulta como una de las promesas del cine.

Nos pusieron a prueba con la pandemia, con qué tanto podríamos contar el uno con el otro, caminar en la misma dirección, sin estar juntos. Creo que tanto aprendí de la película como de mi trabajo, experiencias que pudimos usar como inspiración. No podemos hacer esto solos”, explicó el hijo de la productora de Televisa.

Sobre el cambio que vivió de pasar de la realidad a la ficción, Carlos compartió el proceso de creación, que fue extenuante y siempre cambiante.

Carlos López, quien ahora será una inspiración para futuras generaciones, compartió un consejo a quienes se encuentran trabajando por sus sueños.

No es fácil, me ha costado trabajo, entrar a Disney fue difícil, tengo una cultura diferente, me han recibido cariñosamente. Lo que para mí fue importante fue empezar a formar un equipo desde muy joven, a tener experiencias, en mi caso fue Live Action antes de animación, y descubrir cuál era mi voz cinematográfica”.