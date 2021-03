León, Guanajuato.- El empresario, influencer y creativo Ray Hoffman mejor conocido en redes sociales como ‘Rayito’ se lanza con todo para mostrar “Rayos X” sú último proyecto en podcast.

En entrevista telefónica, platicó sobre los motivos que lo llevaron a crearlo, además del momento que vive como creador de contenidos.

Me alejé de las redes sociales por lo mismo de la pandemia, esto fue por un poco de frustración, por lo mismo de estar encerrado; en estos 10 meses que me alejé de crear contenido, pude detenerme a observar qué viene para el público, qué tipo de contenidos podría ofrecer, y llegó el podcast”, enfatizó.

“Rayos X” consiste en grabar conversaciones entre dos personas, que opinen de un tema en específico, todo de forma natural, amena y fluida.

“Más que hacerlo divertido, el chiste era hacerlo entretenido, porque no es para reírse, es algo más para cultura general, es más informativo, obviamente muy a mi estilo”, reiteró.

Al principio, Rayito dudo si hacer o no el proyecto, pero fue un momento que cambió su vida, en donde tomó la decisión.

En el tiempo que ha dedicado al podcast, ha contado con invitados como la sexóloga española Silvia Olmedo, el actor de doblaje Lalo Garza, Neto Peña y otros ‘tiktokers’.

Además de este proyecto, se encuentra ocupado en el proyecto de su esposa, la modelo Grecia. No descartó probar las aguas de la actuación, pero por el lado del doblaje.

Soy muy honesto y sé que no soy buen actor, no descartó la posibilidad si me invitan a hacer doblaje, o algún cameo, pero sinceramente por ahí no va mi tirada”, finalizó.