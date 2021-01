Reacciona fan que fue tocada por Vicente Fernández, dice 'me sentí súper violentada'

Estados Unidos.- "Me sentí súper violentada". La fan que fue tocada por Vicente Fernández confirmó el momento bochornoso que pasó a lado del cantante en el año 2017.

Luego de que este miércoles se viralizara un video Tik Tok mostrando a Fernández tocando el pecho derecho de una de sus fans, la joven reaccionó y confirmó que fue "violentada".

La razón por la cual mi expresión se ve tan tranquila, no es porque me gustó, más bien se debió a que no me di cuenta que su mano estaba ahí, hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá", señaló.