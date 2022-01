México.- Las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook se han llenado de emotivos mensajes por la sorpresiva muerte de Diego Verdaguer, tanto sus fans como famosos del medio artístico, han escrito que ¡no lo pueden creer!

Y es que la muerte de Diego Verdaguer, que ocurrió el jueves 27 de enero de 2022, fue anunciada la madrugada de este viernes tomando por sorpresa al mundo de la música, pues no se sabía que había estado internado por complicaciones de COVID-19.

La muerte de Diego Verdaguer fue anunciada por sus familiares en redes sociales./ Foto: Instagram

Diego Verdaguer tenía 70 años de edad y casi los mismos de trayectoria, pues inició su carrera como cantante cuando tenía tan sólo 17 años con el tema “Lejos del amor”, de modo que su talento, carisma y pasión, lo dieron a conocer en todo el mundo.

Además de conquistar con su voz, Diego Verdaguer también cautivó con su forma de ser a varios famosos con quienes convivió a lo largo de su trayectoria, y que hoy lamentan su muerte a través de redes sociales.

Algunos escribieron emotivos mensajes, otros recordaron anécdotas que vivieron junto a Diego Verdaguer y varios más, se dijeron sorprendidos por su partida.

Gloria Trevi: "Mando un abrazo fuerte a la familia, amigos y fans de Diego Verdaguer. Agradezco mucho a Dios por este encuentro hace poco y espero valorar cada día más lo increíblemente especial q es cada hola, cada sonrisa, cada momento".

Amanda Miguel, Gloria Trevi y Diego Verdaguer./ Foto: Instagram

Lucero: “Siento tanto la partida del gran Diego Verdaguer. Mis más sinceras condolencias para su amada esposa Amanda, para Ana Victoria su hija y toda su familia y amigos. Mucha luz, mucha fuerza. Buen camino Diego, tus canciones se quedan con nosotros igual que tu recuerdo”.

Maribel Guardia: "Querido @diegoverdaguer mi familia y yo estamos consternados con tu partida, fuiste un caballero , esposo, padre, amigo entrañable. Hace poco nos habíamos reunido porque le estabas produciendo un disco a Julián, y estaba quedando precioso, querías a Julián como si fueras su padrino. No tengo palabras para consolar a @yoamandamiguel y a @soyanavictoria. Nos dejas tu música y el espíritu positivo que le imprimías a todas las cosas que hacías con tanto amor. Vuela alto".

Julián Figueroa, Raúl Di Blasio, Maribel Guardia y Diego Verdaguer./ Foto: Instagram

Yuri: Dios mío no lo puedo creer, padre eterno, mis oraciones a Amanda y toda la familia. Gracias por tu alegría y sonrisa que siempre me diste, te vamos a extrañar mucho, mis oraciones a @yoamandamiguel @soyanavictoria y a toda la familia y por estas abruptas partidas, es que me hace meditar una vez más… vive tu hoy, disfruta tu hoy, ama, perdona… no sabemos cuándo y donde partiremos. estoy consternada, llorando… mi cuerpo se estremece y sin creerlo”.

Andrea Legarreta: "Diego! Guapo, caballero, talentoso, gozoso de la vida y sensible Diego… Lamento mucho tu sorpresiva partida física de este plano… Un GRANDE cómo tú JAMÁS nos deja… Tu legado… Tu música… Tu calidez… Vivirán por siempre! Vuela alto Diego! Adoradas Amanda y Ana Victoria y todos sus seres amados, los abrazo fuerte! Dios con ustedes!".

La conductora Andrea Legarreta y Diego Vardeguer./ Foto: Instagram

Consuelo Duval: Me tomó por sorpresa su partida!! Diego Vardaguer No puedo dejar de pensar en Ana Victoria y en Amanda Miguel. Las abrazo con todo el corazón y le pido a Dios que les dé pronto consuelo!!”.

Paola Rojas: Me entristece mucho la muerte del queridísimo Diego Verdaguer Tuve la fortuna de conocerlo y quererlo. Un tipo encantador, divertido, entrañable. Descanse en paz”.

Diego Verdaguer y la conductora Paola Rojas./ Foto: Instagram

Kika Edgar: “Vuela alto querido Diego! Te vamos a extrañar muchísimo! Un abrazo muy fuerte a tu corazón querida Amanda! Lo siento en el alma! Te quiero!”.

Recuerda anécdota con Diego Verdaguer

El conductor de televisión, Adal Ramones, recordó a través de su Instagram una anécdota que vivió junto a Diego Vardaguer que los convirtió en buenos amigos:

“Un gran ser humano y fabuloso amigo se ha ido; alma agradecida con la vida y siempre gozoso de compartir la alegría con propios y extraños, con los cercanos y con sus miles y millones de fans.

Lo conocí al coincidir en el reality Cantando por un sueño, al salir una noche fuimos a cenar y preguntó que a quienes admiraba yo del mundo de la comedia y el standup y sin decir agua va, le actué de memoria los chistes del gran Juan Verdaguer que había aprendido de memoria de un disco de acetato que descubrí de niño. Fue tanta su sorpresa que se le salieron la lagrimas… sin yo saberlo, le traje a la memoria a su tío y maestro en el show bussines, su primer trabajo formal en el mundo del espectáculo, ya que fue su asistente personal en sus años de adolescente. Juan Verdaguer su familia y para mi una gran inspiración de cuando era niño y soñaba en hacer comedia. A partir de ese momento nos hicimos grande amigos y siempre agradecí el cariño de Amanda y Ana Victoria, todos nos abrieron su corazón y su casa, siendo tiempos muy lindos que llevaré en el corazón.

Hoy mi dolor se une al de los suyos y a tantos millones de incondicionales que el gran Diego conquistó con su música, letra y sentimiento.

Ché loco, algún día nos veremos para disfrutar de esos vinos y tu asado fenomenal. Te mando un beso enorme hasta donde estás, te quiero y admiraré siempre con ese gran amor que tanto regalaste al mundo”.

Adal Ramones junto a su amigo Diego Verdaguer./ Foto: Instagram

